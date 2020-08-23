Karşıyaka, Eyüp ile de anlaştı

K-PET Birinci Ligde sıkıntılı bir sezonu geride bırakan Karşıyaka yeni sezona iddialı girecek.

Karşıyaka, Tahir, Mehmet ve Olgun'u takımda tuttuktan sonra geçtiğimiz sezon Yonpaş Dumlupınar'a kiraladığı Eyüp Öztep'i de takımda tutacak.

Karşıyaka, Yonpaş Dumlupınar'ın K-PET Süper Lige yükselmesinde önemli rol oynayan Eyüp ile de anlaştı.



