Karşıyaka evinde coştu

Evinde ilk kez Süper Lig maçına çıkan Karşıyaka, konuk ettiği K. Kaymaklı karşısında ikinci devrede bulduğu gollerle coşarak sahadan 6 – 1 galip ayrıldı

Yer: Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Özal Çağlayan, Selim Kaynarca

Miracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker, Mustafa Vardi, Sena, Mehmet Göktaş, Ahmet Hatay, Rahmi(DK Mustafa Soytürk), Diatta(DK 82 Ayhan), Burak, Pote(DK 79 Barkın), Toykan(DK 73 Mustafa Süzgen).

Küçük Kaymaklı: Raif, Hasan Çakır(DK 60 Arda), Boran(DK 64 Alp), Halil, Mehmet Öztürk, Felix(DK 78 Yağış), Rifat, Mehmet Kaygısız(DK 60 Tuğrul), Billy, Muhammed Ali, Bahadır.

Goller: DK 13,51 Burak, DK 55 Toykan, DK 57 Diatta,DK 73,78 Pote(Miracle Karşıyaka). DK 44 Felix(Küçük Kaymaklı).



Aksa Süper Ligin yeni ekibi Miracle Karşıyaka Süper Lig’de ilk kez evinde oynadığı karşılaşmada konuk ettiği K.Kaymaklı’ya adeta gol yağdırarak sahadan 6 – 1 galip ayrıldı.

13.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanı dışından Burak Koçar güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi.1-0

20.DK: Kalabalık adamla gelişen Küçük Kaymaklı atağında Billy’nin ceza alanı içinde uzak direğe vuruşunda top yandan dışarı gitti.

32.DK: Miracle Karşıyaka’nın kazandığı serbest vuruşta, Diatta’nın kullandığı atışta top direğin üzerinden auta gitti.

44.DK: Küçük Kaymaklı kontra atağında Miracle Karşıyaka savunması ve kaleci Erdoğan’ın anlaşmazlığında topu kazanan Felix skoru eşitledi.1-1

51.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Diatta’nın getirdiği topla buluşan Burak topu filelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi.2-1

55.DK: Çabuk gelişen yeni bir Miracle Karşıyaka atağında topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Toykan golü kaydeden isim oldu.3-1

57.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında sol kanattan aldığı topla ceza alanına giren Diatta farkı üçe çıkardı.4-1

71.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Pote’nin vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

73.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında sağ kanattan Ahmet Hatay’ın ortasında Pote topu filelere gönderdi.5-1

78.DK: Sol kanattan gelişen bir başka ev sahibi takım Miracle Karşıyaka atağında Mustafa Vardi’nin ortasında topla buluşan Pote farkı beşe çıkardı.6-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 6-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.



