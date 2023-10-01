Karşıyaka evinde coştu

Yer: Şengül Törehan Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Özal Çağlayan, Selim Kaynarca
Miracle Karşıyaka: Erdoğan, İlker, Mustafa Vardi, Sena, Mehmet Göktaş, Ahmet Hatay, Rahmi(DK Mustafa Soytürk), Diatta(DK 82 Ayhan), Burak, Pote(DK 79 Barkın), Toykan(DK 73 Mustafa Süzgen).
Küçük Kaymaklı: Raif, Hasan Çakır(DK 60 Arda), Boran(DK 64 Alp), Halil, Mehmet Öztürk, Felix(DK 78 Yağış), Rifat, Mehmet Kaygısız(DK 60 Tuğrul), Billy, Muhammed Ali, Bahadır.
Goller: DK 13,51 Burak, DK 55 Toykan, DK 57 Diatta,DK 73,78 Pote(Miracle Karşıyaka). DK 44 Felix(Küçük Kaymaklı).
Aksa Süper Ligin yeni ekibi Miracle Karşıyaka Süper Lig’de ilk kez evinde oynadığı karşılaşmada konuk ettiği K.Kaymaklı’ya adeta gol yağdırarak sahadan 6 – 1 galip ayrıldı.
13.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında ceza alanı dışından Burak Koçar güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi.1-0
20.DK: Kalabalık adamla gelişen Küçük Kaymaklı atağında Billy’nin ceza alanı içinde uzak direğe vuruşunda top yandan dışarı gitti.
32.DK: Miracle Karşıyaka’nın kazandığı serbest vuruşta, Diatta’nın kullandığı atışta top direğin üzerinden auta gitti.
44.DK: Küçük Kaymaklı kontra atağında Miracle Karşıyaka savunması ve kaleci Erdoğan’ın anlaşmazlığında topu kazanan Felix skoru eşitledi.1-1
51.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Diatta’nın getirdiği topla buluşan Burak topu filelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi.2-1
55.DK: Çabuk gelişen yeni bir Miracle Karşıyaka atağında topu ceza alanı içerisinde önünde bulan Toykan golü kaydeden isim oldu.3-1
57.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında sol kanattan aldığı topla ceza alanına giren Diatta farkı üçe çıkardı.4-1
71.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında Pote’nin vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
73.DK: Miracle Karşıyaka kontra atağında sağ kanattan Ahmet Hatay’ın ortasında Pote topu filelere gönderdi.5-1
78.DK: Sol kanattan gelişen bir başka ev sahibi takım Miracle Karşıyaka atağında Mustafa Vardi’nin ortasında topla buluşan Pote farkı beşe çıkardı.6-1
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 6-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.