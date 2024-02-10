Karşıyaka dört dörtlük

STAT: Şengül Törehan Stadı
HAKEMLER: Şakir Azizoğlu, Sertan Alkın, Cenk ArasÖzfuttu
KARŞIYAKA: Erdoğan(Cenk), Burak(Aksel), İlker İnceler, Azat, Sena(Rahmi), Behiç (Toykan), Diatta, Ahmet, Mustafa (Sertan), Billy, Mehmet Göktaş
MESARYA:Ercan, Tacettin, Tuğrul (Mahmut), Salahi (Ömer), Mert, Oğulcan (Emrecan), Abdullah,Lukman, JuanFelipe, Mehmetali (Eren), Civan (Erin)
GOLLER: Dk.30 AssaneDiatta Dk.57 Burak Koçar (P) Dk.64 Aksel Kaptanoğlu Dk.90+3 Mehmet Göktaş (Karşıyaka)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 18. Hafta maçında Karşıyaka,Mesarya’yıkonuk etti.
Şengül Törehan Stadındaoynanan mücadeleyi Şakir Azizoğlu yönetti. Ev sahibi ekibin üstünlüğünde geçen maçın ilk devresi AssaneDiatta’nıngolüyle 1 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede Burak Koçar, Aksel Kaptanoğlu ve Mehmet Göktaş’tan gelen gollerle skoru 4 – 0 yapan Karşıyaka, kupa maçı öncesinde moral buldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.