Karşıyaka dört dörtlük

Konuk ettiği Mesarya’yı 4-0 mağlup eden Miracle Karşıyaka on sekizinci haftayı galibiyetle kapattı. Karşıyaka ikinci devrede oynadığı 3 lig ve bir de kupa olmak üzere 4 maç arka arkaya kazanarak yükselişini sürdürdü

STAT: Şengül Törehan Stadı

HAKEMLER: Şakir Azizoğlu, Sertan Alkın, Cenk ArasÖzfuttu

KARŞIYAKA: Erdoğan(Cenk), Burak(Aksel), İlker İnceler, Azat, Sena(Rahmi), Behiç (Toykan), Diatta, Ahmet, Mustafa (Sertan), Billy, Mehmet Göktaş

MESARYA:Ercan, Tacettin, Tuğrul (Mahmut), Salahi (Ömer), Mert, Oğulcan (Emrecan), Abdullah,Lukman, JuanFelipe, Mehmetali (Eren), Civan (Erin)

GOLLER: Dk.30 AssaneDiatta Dk.57 Burak Koçar (P) Dk.64 Aksel Kaptanoğlu Dk.90+3 Mehmet Göktaş (Karşıyaka)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 18. Hafta maçında Karşıyaka,Mesarya’yıkonuk etti.

Şengül Törehan Stadındaoynanan mücadeleyi Şakir Azizoğlu yönetti. Ev sahibi ekibin üstünlüğünde geçen maçın ilk devresi AssaneDiatta’nıngolüyle 1 – 0 tamamlandı.

İkinci devrede Burak Koçar, Aksel Kaptanoğlu ve Mehmet Göktaş’tan gelen gollerle skoru 4 – 0 yapan Karşıyaka, kupa maçı öncesinde moral buldu.



