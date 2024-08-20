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Karşıyaka'dan yeni transferlerle gözdağı

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Karşıyaka'dan yeni transferlerle gözdağı
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Aksa Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından Karşıyaka Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Mehmet Bolkan yönetiminde devam ederken yeni transferler birliktelik mesajı verdi.
Kadroya bu sezon katılan Eren Can, Mafou Kande, Ceylan Taneri, James Obongha, Lawrence Ogbe, Mehmet Yardımcı ve Lungelo Mishali, Başkan Umut Düzdaban ve Teknik Direktör Mehmet Bolkan ile birlikte poz verdi.
 
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