Karşıyaka'da kiralıklar belirlendi

Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka'da kiralık oyuncular belirlendi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplam 7 oyuncu kiralanacak.

Kiralanacak olan oyuncuların listesi şöyle:

Muhammed Ali Uçar

Cenk Yılmaz

İlker İnceler

Mehmet Gürpınar

Mustafa Avcı

Toykan Hacet

Ertu Gazi



