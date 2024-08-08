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Karşıyaka'da kiralıklar belirlendi

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Karşıyaka'da kiralıklar belirlendi
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Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka'da kiralık oyuncular belirlendi.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplam 7 oyuncu kiralanacak.
Kiralanacak olan oyuncuların listesi şöyle:
Muhammed Ali Uçar
Cenk Yılmaz
İlker İnceler
Mehmet Gürpınar
Mustafa Avcı
Toykan Hacet
Ertu Gazi
 
 
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