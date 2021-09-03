Karşıyaka, Arda’yı aldı

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka, kadrosunu Bostancı Bağcıl’dan transfer ettiği Arda Olagoke ile güçlendirdi.
Karşıyaka, yerli statüde oynama hakkı olan Arda Olagoke’ye Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda imza attırdı. İmza töreninde yönetici Umut Düzdaban da yer aldı.
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