Karşıyaka, antrenman sahasına kavuşuyor

Karşıyaka’da mevcut sahanın yanına antrenman sahası yapmak için başlatılan girişimler hızla devam ederken, ihaleyi kazanan şirket çalışmalara başladı

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Karşıyaka’da mevcut sahasının yanına antrenman sahası yapmak için başlatılan girişimler hızla devam ediyor.

Karşıyaka kulüp başkanı Ahmet Düzdaban, antrenman sahası konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili Karşıyaka halkı ve spor kulübümüze gönül veren tüm üyelerimizin bilgisine getirme istiyorum.

Yıllardır atıl durumda Karşıyaka kulüp sahasının batısında bulunan antrenman sahasını hizmete koymak için aylarca dilekçeler yazdım. Bire bir yaptığım görüşmeler neticesinde ise üç yerden teklifler aldık. Aldığımız teklifler sonucunda en uygun teklifi veren Ersun Irmakoğlu ve Ercan Kardeşler’e ihale verilmiştir.

Antrenman sahamızın yapımı için start verilmiş olup, seviye ve temizliğine başlanmıştır. Kulübümüze ve Karşıyaka köyümüze hayırlı uğurlu olsun.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek Hocama da şahsım, yönetim kurulum ve kulübüm adına canı gönülden teşekkür ederim.”

