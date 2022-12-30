Karşıyaka, Aksel’e talip

AKSA Birinci Ligde şampiyonluğu hedefleyen ve ilk devreyi lider tamamlayan Miracle Karşıyaka, ara transfer döneminde deneyimli futbolcu Aksel Kaptanoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. AKSA Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’nın ilk devredeki en etkili isimlerinden olan usta sol ayak, devrenin başında takımıyla sorun yaşamış sonrasında devre sonuna kadar başarıyla formasını giymişti.

Aksel’in transferi konusunda Miracle Karşıyaka ile Merit A. Yeşilova’nın yaptıkları pazarlıklarını sürdüğü bildirildi.

