Karşıyaka Acapulco’da kampta

Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka yeni sezona yönelik hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Pazartesi günü başladı. Teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde Acapulco Sports Park’ta başlayan kampta Karşıyaka günde çift idmanla güç depolayacak. 20 oyuncunun yer aldığı kampta, yönetici Umut Düzdaban kafile başkanı olarak yer alıyor. Karşıyaka’nın kampı 4 gün sürecek.
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