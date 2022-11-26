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Kargılı’lı Göçmenköy’den ilk galibiyet

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Göçmenköy yeni teknik direktörü Hasan Kargılı’yla çıktığı 2. karşılaşmada konuk ettiği Türk Ocağı’nı Musa’nın attığı golle 1-0 mağlup etti

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Kargılı’lı Göçmenköy’den ilk galibiyet
Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler:Kerem Eran, İbrahim Katmer, Berk Bağrıkara
Göçmenköy: Yusuf, Reşit,Musa, Ndue (76.Dk Mustafa İnanç), Arda, HüseyinSadıklar, Bekir, Malik, Mahmut İneci, Alattin, Samet
TOL: HüseyinErkan, Ertaç, İlker İnceler, Şükrü, Turgut, Doğukan, Yunus, Omar, Mahmut Fansa, Bilal, Ümit
Goller: 61.Dk Musa (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Lig'de 10. hafta maçındaGöçmenköy, Türk Ocağı’nı Atatürk Stadı’nda konuk etti.
Kerem Eran ve ekibinin başarıyla yönettiği maçın ilk devresindeTürk Ocağı biraz daha etkili olmasına rağmen 2 takım da gol atamadı. Devre de 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devreye de Göçmenköy etkili başlarken, Göçmenköy golü öncesinde Türk Ocağı da etkili oldu.
Dk. 61’de Göçmenköy, Musa ile 1 – 0 öne geçti.
Maçın geriye kalan bölümünde Ertaç’ı savunmaya, Bilal’ı forvete alan Türk Ocağı dalga dalga gelen Göçmenköy atakları karşısında ayakta kalmaya çalıştı. Ancak Göçmenköy, Ndue, Musa ve Bekir ile birçok pozisyona girdi. Fakat Göçmenköy bunları değerlendiremeyerek 1 – 0’lık galibiyete razı oldu.
Bu galibiyet teknik direktör Hasan Kargılı’nın da ilk galibiyeti oldu.
 
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