Kargalar, Tepe’den şampiyonluğa uçtu

HAKEMLER: Evren Karademir, Sertan Alkın, Ali Akçınar
GÖNYELİ: Kemal, Ulaş, Azat, Isaac, Talat, Süleyman(DK 89 Anıl), Ahmet Can, Rıdvan(DK 46 K
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Mehmet Yardımcı, Lowrence, Nevzat(DK 20 Şenol), Bünyamin(DK 60 Halil), Muhammet, Mehmet Gürlü, Anıljan, Emre Özsin(DK 60 Mehmet Erol), Uğur(DK 78 Barış), Baran(DK 59 Emre Kuvvetlişahin).
GOLLER: DK 90+2 Ahmet Can(Gönyeli). DK 35 Baran, DK 65 Mehmet Erol(Mağusa Türk Gücü).
Deplasmanda Gönyeli’yi mağlup eden Mağusa Türk Gücü ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.11.DK: Sağ kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ceza alanına giren Nevzat’ın vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.
14.DK: Mağusa Türk Gücü’nün çabuk gelişen bir başka atağında Mehmet Gürlü’nün ceza alanı dışından vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.
18.DK: Gönyeli kontra atağında Şükrü’nün uzak mesafeden enfes vuruşunu ayni güzellikte kaleci Yusuf kornere çeldi.
35.DK: Sağ kanattan etkili başlayan konuk Mağusa Türk Gücü atağında Şenol’un taşıdığı top sonrasında yaptığı ortada Baran yaptığı vuruş sonrasında topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi.0-1
45+2.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında ceza alanı dışından Mehmet Gürlü’nün etkili vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.
48.DK: Sol kanattan gelişen Gönyeli atağında aldığı topla ceza alanına giren Agoha’nın vuruşu yan ağlarda kaldı.
65.DK: Sol kanattan gelişen konuk takım Mağusa Türk Gücü atağında Uğur’un ortasında ceza alanı içerisinde topu iyi kontrol eden Mehmet Erol yaptığı vuruşla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.0-2
90+2.DK: Sol kanattan gelişen Gönyeli atağında yapılan ortada Mağusa Türk Gücü ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Ahmet Can maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.2-1
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşmayı kazanan Mağusa Türk Gücü ligin bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.