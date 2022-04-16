Kargalar, Tepe’den şampiyonluğa uçtu

AKSA Süper ligde Mağusa Türk Gücü deplasmanda Gönyeli’yi 1-2 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Baran ve Mehmet Erol takımının galibiyet gollerini atan isimler olurken, üst üste 3, ligde ise 11. şampiyonluğa ulaştı

YER: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Sertan Alkın, Ali Akçınar

GÖNYELİ: Kemal, Ulaş, Azat, Isaac, Talat, Süleyman(DK 89 Anıl), Ahmet Can, Rıdvan(DK 46 K

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Mehmet Yardımcı, Lowrence, Nevzat(DK 20 Şenol), Bünyamin(DK 60 Halil), Muhammet, Mehmet Gürlü, Anıljan, Emre Özsin(DK 60 Mehmet Erol), Uğur(DK 78 Barış), Baran(DK 59 Emre Kuvvetlişahin).

GOLLER: DK 90+2 Ahmet Can(Gönyeli). DK 35 Baran, DK 65 Mehmet Erol(Mağusa Türk Gücü).

Gönyeli StadıEvren Karademir, Sertan Alkın, Ali AkçınarKemal, Ulaş, Azat, Isaac, Talat, Süleyman(DK 89 Anıl), Ahmet Can, Rıdvan(DK 46 KYusuf, Mehmet Yardımcı, Lowrence, Nevzat(DK 20 Şenol), Bünyamin(DK 60 Halil), Muhammet, Mehmet Gürlü, Anıljan, Emre Özsin(DK 60 Mehmet Erol), Uğur(DK 78 Barış), Baran(DK 59 Emre Kuvvetlişahin). Deplasmanda Gönyeli’yi mağlup eden Mağusa Türk Gücü ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 11.DK: Sağ kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ceza alanına giren Nevzat’ın vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.

14.DK: Mağusa Türk Gücü’nün çabuk gelişen bir başka atağında Mehmet Gürlü’nün ceza alanı dışından vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.

18.DK: Gönyeli kontra atağında Şükrü’nün uzak mesafeden enfes vuruşunu ayni güzellikte kaleci Yusuf kornere çeldi.

35.DK: Sağ kanattan etkili başlayan konuk Mağusa Türk Gücü atağında Şenol’un taşıdığı top sonrasında yaptığı ortada Baran yaptığı vuruş sonrasında topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi.0-1

45+2.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında ceza alanı dışından Mehmet Gürlü’nün etkili vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

48.DK: Sol kanattan gelişen Gönyeli atağında aldığı topla ceza alanına giren Agoha’nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

65.DK: Sol kanattan gelişen konuk takım Mağusa Türk Gücü atağında Uğur’un ortasında ceza alanı içerisinde topu iyi kontrol eden Mehmet Erol yaptığı vuruşla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.0-2

90+2.DK: Sol kanattan gelişen Gönyeli atağında yapılan ortada Mağusa Türk Gücü ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Ahmet Can maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.2-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşmayı kazanan Mağusa Türk Gücü ligin bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Sağ kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında ceza alanına giren Nevzat’ın vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.Mağusa Türk Gücü’nün çabuk gelişen bir başka atağında Mehmet Gürlü’nün ceza alanı dışından vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.Gönyeli kontra atağında Şükrü’nün uzak mesafeden enfes vuruşunu ayni güzellikte kaleci Yusuf kornere çeldi.35.DK: Sağ kanattan etkili başlayan konuk Mağusa Türk Gücü atağında Şenol’un taşıdığı top sonrasında yaptığı ortada Baran yaptığı vuruş sonrasında topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi.0-1Mağusa Türk Gücü kontra atağında ceza alanı dışından Mehmet Gürlü’nün etkili vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.Sol kanattan gelişen Gönyeli atağında aldığı topla ceza alanına giren Agoha’nın vuruşu yan ağlarda kaldı.65.DK: Sol kanattan gelişen konuk takım Mağusa Türk Gücü atağında Uğur’un ortasında ceza alanı içerisinde topu iyi kontrol eden Mehmet Erol yaptığı vuruşla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.0-290+2.DK: Sol kanattan gelişen Gönyeli atağında yapılan ortada Mağusa Türk Gücü ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Ahmet Can maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.2-1Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşmayı kazanan Mağusa Türk Gücü ligin bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.