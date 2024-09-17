Kargalar, sezonun ilk haftasına hazırlanıyor

Sezonun ilk maçında Göçmenköy ile karşılaşacak Mağusa Türk Gücü çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor

Aksa Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü lig mesaisine başladı.

Cuma akşamı Göçmenköy karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle Özer Komando Süper Kupa’nın sahibi olan Mağusa Türk Gücü bir günlük dinlenmenin ardından ilk antrenmanını pazartesi günü yaptı.

Cuma akşamı yine Göçmenköy ile ligin ilk hafta maçında karşılaşacak olan Mağusa Türk Gücü hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

