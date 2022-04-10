Kargalar şampiyonluğa kanat çırpıyor

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakarak şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı kaldı

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük

Hakemler: Turgay Misk, İsmail Egeli, Özal Çağlayan

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Mehmet Erol (46-Mehmet Gürlü), Emre Kuvvelişahin, Bünyamin, Halil Uçar, Adil (42-Lawrence), Ünal (81-Nevzat), Şenol Şöför, Emre Özsin, Pote, Sadık Balarabe

Doğan Türk Birliği: Cenk, Ahmet Sönmez, Adın, Çağrı, Ali Savaşan, Ali Akbulut, Kenan (70-Bayram), Billy Michael, Halil Turan, Tansel, Doğukan (73-Hamit)

Goller: Bünyamin-50, Sadık Balarabe-74, Halil Uçar-81 (Mağusa Türk Gücü) Ahmet Sönmez-12(Pen), Billy Michael-90+4 (Pen)/Doğan Türk Birliği)



Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bıraktı. Özellikle ikinci devrede çok iyi ve üstün bir oyun oynayan sarı yeşillilerin gollerini Bünyamin, Sadık Balarabe ve Halil Uçar kaydetti. Takımda Ünal, kaleci Ufuk ve Emre Özsin öne çıkan isimler oldular. En yakın rakibiyle puan farkını koruyan MTG önümüzdeki hafta alacağı bir puanla bile şampiyonluğunu ilan edecek.

Doğan Türk Birliği ise rakibine göre daha iyi başladığı ve Ahmet Sönmez’in penaltısıyla öne geçtiği maçı ikinci devrede kalesinde gördüğü gollerle kaybetti.

5. Adil’in kullandığı serbest atışta Şenol Şöför kafayı vujrdu. Top yandan dışarı gitti.

10. Halil Turan’ın şutunda Ufuk topu kontrol etti.

12. Ceza alanı içerisinde Bünyamin’in topu elle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Ahmet Sönmez kalecinin solunda top ağlara gönderdi. 0-1

40. Pote’nin şutunda Cenk köşeye iyi uzanarak topu direk dibinde kontrol etti.

48. Emre Kuvvelişahin’in ceza alanı içerisinde sert şutunda Cenk önleyerek gole izin vermedi.

50. Mehmet Gürlü’nün kullandığı köşe vuruşunda Emre Özsin uzak kale direğinde kafayla topu aktardı. Bünyamin gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

69. Ünal’ın kullandığı serbest atışta Şenol kafayı vurdu. Cenk uzanarak topu üstten kornere çeldi.

74. Pote’nin ceza yayı üzerinde şutudna top yan direkten döndü. Dönen topu Sadık Balarabe ağlara gönderdi. 2-1

81. Mehmet Gürlü’nün kullandığı köşe vuruşunda HalilUçar kafayla tgopu ağlara gönderdi. 3-1

90+1. Pote’nin şutunda Cenk uzanarak topu kontrol etti.

90+4. Halil Turan ceza alanı içerisinde Nevzat’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyona penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Billi Michael topu köşeden ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 3 -2

