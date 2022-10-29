Kargalar Ruso’dan zorda olsa kanatlandı

Lider Mağusa Türk Gücü konuk olduğu K.Kaymaklı karşısında zorlandığı mücadelenin son 10 dakikasına girilirken Mehmet Erol'un ayağından bulduğu frikik golüyle 1-0 galip gelerek Mağusa'ya 3 puanla döndü

Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Halil Atlar, Zekai Töre

K.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız, Sena, Emre, Tuğrul, Ahmet Hatay, Felix, Mehmet Öztürk, Arda, Hasan Evren, Hasan Çakır

MTG: Ufuk, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Isaac, Mustafa Salk, Mehmet Erol, Arif, Ünal, Emre Özsin, Uğur, Şenol

Goller: 81’Mehmet Erol (MTG)



AKSA Süper Lig’de 6.hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.

Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı yeşillilere 3 puanı getiren golü 82.dakikada Mehmet Erol kaydetti.

Dk.12 MTG atağında Mustafa Salk rakibinden sıyrıldı vuruşunu yaptı top dışarıya gitti.

Dk.17 Ani gelişen Küçük Kaymaklı atağında Hasan Evren kaleci ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedi ancak Ufuk gole izin vermedi.

Dk. 18 Sağdan gelişen MTG atağında Emre Özsin’in ortasında Arif’in vuruşunu kaleci Raif çıkardı. Devam eden pozisyonda ceza sahası içerisinde gelişen pozisyonda Küçük Kaymaklı’dan bir futbolcunun eline top çarpması sonucunda Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Arif topu dışarıya gönderdi.

Dk.40 Küçük Kaymaklı futbolcusu Hasan Evren’in vuruşu dışarıya gitti.

Dk. 45 MTG atağında Uğur’un ortasında Mustafa Salk’ın vuruşunu kaleci Raif önledi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Dk. 47 MTG atağında Mustafa Salk’ın pasında Mehmet Erol’dan önce Hasan Çakır araya girdi. Dönen topta Arif vurdu yine Hasan’dan döndü.

Dk.63 Küçük Kaymaklı atağında Mehmet Öztürk’ün vuruşunda top kaleci Ufuk’ta kaldı.

Dk.66 Ani gelişen MTG atağında Arif Uysal’ın vuruşunda top direkten döndü.

Dk.75 Şenol’un pasında Arif’in plase vuruşu dışarıya gitti.

Dk.81 MTG öne geçti. Bu dakikada MTG faul kazandı. Atışı kullanan Mehmet Erol topu filelere gönderdi (0-1).

Dk.86 MTG’nin kullandığı köşe vuruşunda Bünyamin’in kafa vuruşu dışarıya gitti.

Mücadelede başka gol olmayınca maçı Mağusa Türk Gücü 1-0 kazandı.



