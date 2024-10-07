Kargalar mabedine geri dönüyor

Aksa Süper Ligin son beş sezonunun şampiyonu Mağusa Türk Gücü uzun bir aradan sonra yeniden evi olarak nitelediği Canbulat Stadı’na dönüyor.
MTG takımı Aksa Süper Lig 4. Haftasındaki Yenicami maçı ile tarihi Canbulat Stadı’na geri dönüyor.
Konuyla ilgili MTG sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
“Pazar günü oynayacağımız Aksa Süper Lig 4. Haftasındaki Yenicami maçı ile Tarihi Canbulat Stadına geri dönüyoruz .
Kıbrıs Türk Futbolunda birçok tarihi anlara tanıklık eden sayısız kupalar ve Şampiyonlukları beraber kutladığımız evimiz olan Canbulat Stadına dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Pazar günü Canbulat stadında oynayacağımız Yenicami Lig maçımız ücretsiz olacaktır.
Pazar günü Canbulat Stadında görüşmek üzere”
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