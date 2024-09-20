Kargalar, Lefkoşa’yı sevdi

Yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanan Göçmenköy – Mağusa T. Gücü mücadelesini geçtiğimiz haftaki Süper Kupa maçındaki gibi 2 – 1 kazanan MTG sezona 3 puanla başladı

Atatürk StadıUtku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Şahin CoşkunOzan Moroğlu, Bilal Ceylan, Reşit Erişik, Kadir Çetinkaya, Mevlüt Önal (Barkın), Arda Sözcü, Salahi Aldağ (Süleyman), Bekir Yıldız, Exauce Marius Mbou, Salım Obaje Okai(Alaattin), Eray Vudalı (Arda Karacan):Ufuk Şimşek, Zihni Temelci, Bünyamin Ayaz, Emre Kuvvetlişahin, Mehmet Gürlü, Abdoul Razak, Erhun Öztümer, Emre Özsin (Doğukan), Nevzat Duran (Sinan), Rashad Mumammed, (Opa N’guette), Şenol Şöför, (Atay)Dk.81 Exauce Marius Mbou (Göçmenköy) - Dk.38 Şenol Şöför, Dk.79 Bünyamin Ayaz (MTG)Süleyman Göktaş Sezonu AKSA Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşma 2-1’lik skorla son şampiyon MTG lehine sonuçlandı.Utku Hamacıoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk devresi düşük tempoda oynanırken, devrenin son bölümünde konuk Mağusa Türk Gücü golü bulan taraf oldu.39. Dk. MTG atağında Göçmenköy ceza alanı içinde topla buluşan Emre Kuvvetlişahin’in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ozan ve direkten dönen topu Şenol Şoför tamamladı. 0 – 1. İlk devre de bu skorla sona erdi.İkinci devrede 50. Dakikada Göçmenköy’ün penaltı beklediği pozisyon devam etti. Mağusa Türk Gücü’nün daha iyi olduğu maç uzun süre 0 – 1 devam etti.79. Dk. MTG’nin kazandığı serbest vuruştan ceza sahasına doldurulan topa 6 pasta dokunan Bünyamin, skoru 0 – 2 yaptı.80. Dk. Santrayla birlikte soldan Aladdin ile gelişen atakta oluşan karamabolde Marius golü attı. 1 – 2 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy’ü 2 – 1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. ,Maç sonunda saha karıştı.Yaşanan gelişmelerde taraftarlar da sahaya girdi. Olaylar ise büyümeden önlendi. Mağusa Türk Gücü böylelikle Göçmenköy’e karşı Atatürk Stadı’nda üst üste oynadığı 2. maçı da kazanarak 2024-25 sezonuna da 3 puanla başladı.