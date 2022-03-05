Kargalar ikinci yarıda kanatlandı

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü konuk ettiği K.Kaymaklı karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapattığı maçta ikinci devrede bulduğu 3 golle sahadan 3-1 galip ayrıldı

Stadyum: GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı

Hakemler:Turgay Misk, Serkan Özdenkci, Sabriye Atikoğlu

MTG: Ufuk, Ünal, Halil, Pote, Sadık, Mehmet Erol, Nevzat, Lawrance, Bünyamin, Arif, Emre Özsin,

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Mikail, Tuğrul, Arda, Muhammet, Çağlar, Gökhan, Yankı, Agit

Goller: 48.Dk Mehmet Erol, 68.Dk Şenol,90+3.Dk Arif (MTG)- 9.Dk Çağlar (K.Kaymaklı)



Aksa Süper Ligin 21. haftasında lider Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan maçı Mağusa Türk Gücü ikinci devrede bulduğu gollerle kazandı.

3.Dk: MTG atağında Bünyamin’in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

9.Dk: K.Kaymaklı atağında Mikail sağ kanattan pasını verdi ve Çağlar’ı topla buluşturdu. Çağlar’ın sağ çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. MTG 0-1 K.Kaymaklı

28.Dk: MTG atağında Pote’nin kafa vuruşu kaleci Raif’te kaldı.

48.Dk: MTG atağında Ünal’ın ara pasında topla buluşan Arif vurdu ancak top kaleci Raif’ten döndü. Dönen topa Bahadır müdahale etmek istedi fakat top yan direkten geri geldi. Bu pozisyonu iyi takip eden Mehmet Erol topu filelere gönderdi. MTG 1-1 K.Kaymaklı

55.Dk: MTG atağında Arif ceza sahası içerisinde Sena’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgay Misk penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Pote’nin vuruşunda kaleci Raif gole izin vermedi.

68.Dk: MTG atağında Arif soldan topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Şenol vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 2-1 K.Kaymaklı

90+3.Dk: MTG atağında Arif’in vuruşunda top filelere gitti. MTG 3-1 K.Kaymaklı

