Kargalar, Gençlik’e beş kardeş

Stadyum: Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Hakan Gök, Yusufcan Dönder
MTG: Ufuk, Uğur (46.Dk Emre Kuvvetlişahin), Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Mustafa Salk, Erhun, Ünal (46.Dk Mehmet Gürlü), Bünyamin, Nevzat (52.Dk Şenol), Doukara (56.Dk Hasan Evren), Dinopeter (56.Dk Yusuf Kondoz)
GG: Remzi, Ali Akbulut, Erol, Necati, Orhan (40.Dk Asman), Ümitcan (57.Dk Cengiz), Hasan Akkuyu, Mustafa Yaşınses, Muhammet (78.Dk Mehmet Barak), Arif, Afün
Goller: 30 ve 37.Dk Uğur, 38 ve 54.Dk Doukara, 50.Dk Emre Özsin (MTG)- 61 ve 90.Dk Asman (GG)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 21. Hafta maçında Mağusa Türk Gücü, ChinaBazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.
Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve Mustafa Öztugay’ın yönettiği karşılaşmaya kaptan Uğur Gök önderliğinde hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, Uğur’un 2 ve Doukara’nın golleriyle ilk devreyi 3 – 0 önde tamamladı.
İkinci devreye de hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, Emre Özsin ve Doukara’nın golleriyle skoru 54’te 5 – 0 yaptı.
Bu dakikadan sonra Mağusa Türk Gücü’nün tempoyu düşürmesinden yararlanan ChinaBazaar Gençlik Gücü, Asman ile 2 gol bulunca maç 5 – 2 tamamlandı.
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