Kargalar Esentepe’de avlandı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Halil Atlar
Esentepe: Ahmet, Emek, Frank Nyobe, Emre, Deniz, Lukman Adeshina, Tuğra, Benjamin Bieleu, Mustafa, Ali, Devran
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Erhun, Mehmet Gürlü, Emre, Opa N'guette, Abdoul Razak, Emre, Bünyamin, Nevzat, Şenol, Zihni
Goller: 23’ Lukman, 90’ (p) Emek, 90+’ Semih (Esentepe) – 42’ Emek (kk), 77’ (P) Şenol (MTG)
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 5. haftasında Esentepe, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.
Maçın son anlarına 2 – 1geride giren Esentepe bulduğu gollerle Mağusa T. Gücü’nü 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve rakibine ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.
Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 23. dakikada Lukman Adeshina’nın ayağından bulduğu golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.
42.dakikada Esentepe oyuncusu Emek topu kendi ağlarına gönderince skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarının 77. dakikasında MTG adına kazanılan penaltı atışını Şenol gole çevirdi ve sarı yeşilliler 2-1 öne geçti.
Maçın son bölümlerine girildiğinde bu kez 90. dakikada Esentepe penaltı kazandı ve Emek penaltıyı gole dönüştürünce skora bir kez daha denge geldi. 2-2.
Esentepe’de uzatma anlarında sahneye çıkan Semih skoru 3-2’ye taşıyan golü attı ve Esentepe müthiş bir geri dönüşle 3 puana uzanmayı başardı.
Bu sonucun ardından ligdeki ilk yenilgisini yaşayan MTG 10 puanda kalırken Esentepe puanını 7’e çıkardı.
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Doğan Türk Birliği
|5
|5
|0
|0
|12
|3
|9
|15
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|5
|4
|0
|1
|12
|4
|8
|12
|3.
|Lefke TSK
|5
|4
|0
|1
|9
|5
|4
|12
|4.
|Cihangir GSK
|5
|4
|0
|1
|11
|8
|3
|12
|5.
|Mağusa Türk Gücü
|5
|3
|1
|1
|15
|6
|9
|10
|6.
|Mesarya SK
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|7.
|Alsancak Yeşilova SK
|5
|2
|1
|2
|6
|6
|0
|7
|8.
|Esentepe KKSK
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|7
|9.
|Miracle Değirmenlik SK
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
|10.
|Çetinkaya TSK
|4
|1
|1
|2
|9
|8
|1
|4
|11.
|DND L. Gençler Birliği SK
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
|12.
|Yenicami AK
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
|13.
|Göçmenköy İYSK
|5
|0
|3
|2
|5
|8
|-3
|3
|14.
|Karşıyaka SK
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
|15.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|5
|1
|0
|4
|7
|19
|-12
|3
|16.
|Gönyeli SK
|5
|0
|0
|5
|5
|13
|-8
|0