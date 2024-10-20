Kargalar Esentepe’de avlandı

Mağusa Türk Gücü maçın son anlarına 2 – 1 önde girdiği Esentepe deplasmanında rakibinin bulduğu 2 golle sahadan 3 – 2 mağlup ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı

Esentepe Erdal Barut StadıFehim Dayı, Hakan Gök, Halil AtlarAhmet, Emek, Frank Nyobe, Emre, Deniz, Lukman Adeshina, Tuğra, Benjamin Bieleu, Mustafa, Ali, DevranUfuk, Erhun, Mehmet Gürlü, Emre, Opa N'guette, Abdoul Razak, Emre, Bünyamin, Nevzat, Şenol, Zihni23’ Lukman, 90’ (p) Emek, 90+’ Semih (Esentepe) – 42’ Emek (kk), 77’ (P) Şenol (MTG)AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 5. haftasında Esentepe, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.Maçın son anlarına 2 – 1geride giren Esentepe bulduğu gollerle Mağusa T. Gücü’nü 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve rakibine ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 23. dakikada Lukman Adeshina’nın ayağından bulduğu golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.42.dakikada Esentepe oyuncusu Emek topu kendi ağlarına gönderince skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.İkinci yarının 77. dakikasında MTG adına kazanılan penaltı atışını Şenol gole çevirdi ve sarı yeşilliler 2-1 öne geçti.Maçın son bölümlerine girildiğinde bu kez 90. dakikada Esentepe penaltı kazandı ve Emek penaltıyı gole dönüştürünce skora bir kez daha denge geldi. 2-2.Esentepe’de uzatma anlarında sahneye çıkan Semih skoru 3-2’ye taşıyan golü attı ve Esentepe müthiş bir geri dönüşle 3 puana uzanmayı başardı.Bu sonucun ardından ligdeki ilk yenilgisini yaşayan MTG 10 puanda kalırken Esentepe puanını 7’e çıkardı.