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Kargalar Esentepe’de avlandı

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Mağusa Türk Gücü maçın son anlarına 2 – 1 önde girdiği Esentepe deplasmanında rakibinin bulduğu 2 golle sahadan 3 – 2 mağlup ayrılarak ligdeki ilk mağlubiyetini aldı

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Kargalar Esentepe’de avlandı
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Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Halil Atlar
Esentepe: Ahmet, Emek, Frank Nyobe, Emre, Deniz, Lukman Adeshina, Tuğra, Benjamin Bieleu, Mustafa, Ali, Devran
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Erhun, Mehmet Gürlü, Emre, Opa N'guette, Abdoul Razak, Emre, Bünyamin, Nevzat, Şenol, Zihni
Goller: 23’ Lukman, 90’ (p) Emek, 90+’ Semih (Esentepe) – 42’ Emek (kk), 77’ (P) Şenol (MTG)
 
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 5. haftasında Esentepe, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.
Maçın son anlarına 2 – 1geride giren Esentepe bulduğu gollerle Mağusa T. Gücü’nü 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve rakibine ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.
Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 23. dakikada Lukman Adeshina’nın ayağından bulduğu golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.
42.dakikada Esentepe oyuncusu Emek topu kendi ağlarına gönderince skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarının 77. dakikasında MTG adına kazanılan penaltı atışını Şenol gole çevirdi ve sarı yeşilliler 2-1 öne geçti.
Maçın son bölümlerine girildiğinde bu kez 90. dakikada Esentepe penaltı kazandı ve Emek penaltıyı gole dönüştürünce skora bir kez daha denge geldi. 2-2.
Esentepe’de uzatma anlarında sahneye çıkan Semih skoru 3-2’ye taşıyan golü attı ve Esentepe müthiş bir geri dönüşle 3 puana uzanmayı başardı.
Bu sonucun ardından ligdeki ilk yenilgisini yaşayan MTG 10 puanda kalırken Esentepe puanını 7’e çıkardı.
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Doğan Türk Birliği 5 5 0 0 12 3 9 15
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 5 4 0 1 12 4 8 12
3. Lefke TSK 5 4 0 1 9 5 4 12
4. Cihangir GSK 5 4 0 1 11 8 3 12
5. Mağusa Türk Gücü 5 3 1 1 15 6 9 10
6. Mesarya SK 5 3 1 1 11 6 5 10
7. Alsancak Yeşilova SK 5 2 1 2 6 6 0 7
8. Esentepe KKSK 5 2 1 2 4 4 0 7
9. Miracle Değirmenlik SK 5 2 0 3 5 7 -2 6
10. Çetinkaya TSK 4 1 1 2 9 8 1 4
11. DND L. Gençler Birliği SK 5 1 1 3 5 8 -3 4
12. Yenicami AK 4 1 1 2 4 8 -4 4
13. Göçmenköy İYSK 5 0 3 2 5 8 -3 3
14. Karşıyaka SK 5 1 0 4 5 12 -7 3
15. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 5 1 0 4 7 19 -12 3
16. Gönyeli SK 5 0 0 5 5 13 -8 0
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