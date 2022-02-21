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Karga zirvede yalnızlaşıyor

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Karga zirvede yalnızlaşıyor
Aksa Süper Ligin 19. Haftasına lider giren Mağusa Türk Gücü takımı haftayı kayıpsız geçerken takipçilerinin puan kaybetmesiyle puan farkını artırarak arayı açtı. MTG takımı konuk ettiği Lefke’yi ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Liderin takipçilerinden Doğan Türk Birliği evinde Yonpaş Dumlupınar ile 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci haftada puan kaybı yaşadı. MTG’nin diğer takipçisi Gönyeli ise evinde Göçmenköy’e mağlup oldu.
Haftanın önemli maçlarından olan play-out hattından uzaklaşmak isteyen Yenicami ile Mesarya arasındaki mücadelenin galibi Mesarya oldu.
Bir diğer play-out hattı dışında kalmak isteyen iki takımın mücadelesi ise Cihangir ile Hamitköy arasında oynandı. Maç gollü geçerken puanlar paylaşıldı. 
Ligin dibini ilgilendiren önemli karşılaşmada ise Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu Girne Halk Evi’ni son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanıştı.
Ligin 19. Haftasında kale ağları 23 kez havalanırken, golsüz maç olmadı. Sadece 1 maçı ev sahibi takımın kazandığı 19. Hafta maçlarında4 maçıdeplasman takımları kazanırken 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Gol krallığı yarışında ise Yonpaş Dumlupınar futbolcusu bu hafta attığı golle gol sayısını 11 yaparak ayni gol sayısı bulunan Mesarya futbolcusu Remzi Betmezoğlu’nu yakaladı. Onları ise Hamitköy’ün genç golcüsü Toykan Hacet 10 golle takip ediyor.
 
Haftanın Takımı: Baf Ülkü Yurdu
Süper Lig’de düşme hattında bulunan rakibi Girne Halk Evi’ni 2-1 mağlup etmeyi başaran Baf Ülkü Yurdu hem haftalar sonra galip geldi hem de birebir rakibini yenerek yeniden umutlandı.


Haftanın Yıldızı: Arda Sözcü(Göçmenköy)
Lefkoşa ekibi Göçmenköy’ün genç golcüsü Arda geçtiğimiz hafta attığı gollerle Doğan Türk Birliği’ni çelmelerken, bu hafta da Gönyeli’ye 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Haftanın Hakemi: Ali Özer
Cihangir ile Hamitköy arasında oynanan 3-3’lük zorlu maçta yerinde düdükler ve doğru penaltı kararıyla haftanın hakemi oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Dedekorkut(Türk Ocağı)
Tecrübeli teknik direktör zor zamanda Türk Ocağı’nın başına geçerek kısa zamanda yeniden bir takım yarattı. Kaymaklı maçında takımını sahaya doğru taktik diziliş ile çıkarttı. Rakibin etkili olacağı kanalları çok iyi kapattı. Ocak’ın galibiyetinde Dedekorkut’un payı büyük

Haftanın Kare Ası
Türkkan(Yonpaş Dumlupınar), Metin Melda( BÜY) Pote(MTG), Arda (Göçmenköy)
 
Haftanın On Biri
Hasan (Mesarya),Mahmut (Göçmenköy), İlker (T. Ocağı),Emre (MTG) Yusuf(Mesarya), Ünal (MTG),Doğukan(Türk Ocağı)Rifat (Hamitköy)Eray(Yonpaş Dumlupınar) Pote(MTG)Arda(Göçmenköy)


AKSA SÜPER LİG
Cihangir-Hamitköy:      3 – 3 
MağusaT.Gücü-Lefke    2 – 0
Yenicami-Mesarya        1 – 2
Doğan T.B.-Y. Dumlupınar 2 – 2
K.Kaymaklı-Türk Ocağı         0 – 1 
Girne H.Evi-BafÜ.Yurdu 1 – 2
Binatlı-MeritA.Yeşilova 1 – 1
Gönyeli-Göçmenköy     0 – 2
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 19 13 2 4 52 22 30 41
2. Doğan Türk Birliği 19 10 5 4 34 24 10 35
3. Merit Alsancak Yeşilova SK 19 9 7 3 39 27 12 34
4. Gönyeli SK 19 10 4 5 26 18 8 34
5. Lefke TSK 19 8 7 4 21 18 3 31
6. Göçmenköy İYSK 19 9 4 6 27 27 0 31
7. Türk Ocağı Limasol 19 9 4 6 26 26 0 31
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 19 8 4 7 34 21 13 28
9. Mesarya SK 19 8 4 7 21 16 5 28
10. Küçük Kaymaklı TSK 19 6 8 5 20 16 4 26
11. Cihangir GSK 19 6 6 7 32 33 -1 24
12. Yenicami AK 19 5 8 6 27 26 1 23
13. Hamitköy ŞHSK 19 6 5 8 25 27 -2 23
14. Baf Ülkü Yurdu 19 2 5 12 13 40 -27 11
15. Binatlı YSK 19 2 4 13 13 38 -25 10
16. Girne Halk Evi 19 1 3 15 18 49 -31 6
 
Aksa Süper Lig 20. Hafta maç programı:
Türk Ocağı – Hamitköy
Baf Ülkü Yurdu – Binatlı
K.Kaymaklı – Yenicami
Merit A. Yeşilova – Doğan T. Birliği
Göçmenköy – Cihangir
Lefke – Girne Halk Evi
Mesarya – Mağusa Türk Gücü
Yonpaş Dumlupınar - Gönyeli
 
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