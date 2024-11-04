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Karayel, Yenicami’deki görevlerinden istifa etti

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Karayel, Yenicami’deki görevlerinden istifa etti
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Aksa Süper Lig ekibi Yenicami'de Şenol Karayel yönetimden ve sporcu sorumluluğu görevinden istifa etti.
Karayel istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Açıklama şöyle:
"Ayrılık da her zaman sevdaya dahildir. Yenicami yönetimi ve Sporcu sorumluluğu görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.
Yine Yenicami için gerek dışarda gerek tribünde sonuna kadar desteklemeye devam.
Bu sevda bitmez gönüllerde.
Her zaman sevdamız Yenicami olarak devam edecektir.
Tüm takıma geri kalan maçlarda canı gönülden başarılar dilerim."
 
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