Karavezirler’e önemli görev

Soydan SAKALLI

Cihangir Kulübü eski başkanı Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği’nde önemli bir görev üstlendi.

Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı’nınistifasının kabul edilmediği yönetim kurulu toplantısında, Arslan Bıçaklı’nın özel nedenlerden dolayı bir süreliğine görevine ara vermesi kararlaştırıldı. Arslan Bıçaklı’nın görevinde olmayacak olması nedeniyle birlik yönetiminin gerçekleştirdiği toplantıda Arslan Bıçaklı’nın yerine vekalet edecek kişi belirlendi.

Kulüpler Birliği asbaşkanlığına getirilen Aytaç Karavezirler, Arslan Bıçaklı’nın yerine vekalet edecek.

