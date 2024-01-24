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Karavezirler: Sahanın granül ihtiyacı olduğu tespitini Planlama İnşaat Dairesi yaptı

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Karavezirler: Sahanın granül ihtiyacı olduğu tespitini Planlama İnşaat Dairesi yaptı
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Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, dün BRT’de yayınlanan Spor Gündemi programında telefoniyen katılarak Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’yla ilgili açıklamalarda bulundu.
Karavezirler, Değirmenlik Stadı zemini için zemine granül serilmesi konusunda tespiti de bu ülkede bu işin uzmanı olan Planlama İnşaat Dairesi yaptığını ifade etti.
Ali Karavezirler’in yaptığı açıklama şöyle:
"Daha önce 2 kez randevusuna gelmeyen Değirmenlik kulüp yönetiminden sadece asbaşkan ziyarete geldi. Belediye görevlilerinin hizmet verdiği sahada; kulüp yönetiminin istediği çalışmaları da yaptık. Zemine granül serilmesi konusunda tespiti de bu ülkede bu işin uzmanı olan Planlama İnşaat Dairesi yaptı. Teknik şartnameyi de onlar hazırladı. Biz de ona göre ihaleye çıktık." açıklamasını yaptı.
 
 
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