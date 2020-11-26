Karavezirler: Hedefimiz en tepede olmak

Hüseyin Karavezirler açıklamalarda bulunurken, “Kıbrıs Kupasını alarak o başarının kokusunu aldık. Şimdi Lig Kupası başarısının kokusunu almak istiyoruz. Hedefimiz en tepede olmaktır.” ifadelerini kullandı

Cihangir Spor Kulübü başkanı Hüseyin Karavezirler, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Vizyon Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Kıral’ın sunduğu programda Hüseyin Karavezirler, şu açıklamayı yaptı:

“Cihangir olarak “Küçük köyün hikayesini” yazdık. Kıbrıs Kupasını alarak o başarının kokusunu aldık.

Şimdi en büyük kupa olan Lig Kupasını kazanıp, onun başarısının kokusunu almak istiyoruz. Hedefimiz en yüksekte yer almak ve en tepede kalmaktır.

Biz de herkes sorumluluğunu yerine getiriyor. Ödemelerimizde sıkıntımız yoktur. Teknik heyet ve futbolcularımız da antrenmanlarını en iyi şekilde yapıyorlar. Zaten yeni yönetim ve yeni takım olduğumuz için de antrenmanlar yapıp, sosyal ortamlarda bir araya geliyoruz.”

