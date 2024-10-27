Karavezirler: “‘Futbol katili’ şahsı bu eyleminden dolayı kınarız”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Cumartesi günü Çanakkale – Vadili maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı, “ ‘futbolcu’ kelimesini kullanmaya utandığımız ‘futbol katili’ şahsı bu eyleminden dolayı kınarız” dedi

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Cumartesi günü Çanakkale – Vadili maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı, “ ‘futbolcu’ kelimesini kullanmaya utandığımız ‘futbol katili’ şahsı bu eyleminden dolayı kınarız” dedi.

Karavezirler, alınan erteleme kararına da atıfta bulunarak “Alınan karar haksız rekabet ortamı yaratmış ve kulüplerin iki maç arasındaki dinlenme sürelerinde mağdur olmalarını sağlamıştır” dedi.

Karavezirler’in açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6.haftasında Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK müsabakasında karşılaşmanın hakemi Mustafa Torun’a yönelik gerçekleştirilen darp eylemini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki hakem kardeşlerimizin almış olduğu eylem kararına saygı duymakla beraber, eylemin şeklinin ve zamanının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki, alınan karar haksız rekabet ortamı yaratmış ve kulüplerin iki maç arasındaki dinlenme sürelerinde mağdur olmalarını sağlamıştır. Ayrıca maç için hazırlık, kamp vb. birçok masraf harcayan takımlarımız ciddi sıkıntı yaşamıştır. Bu konuda hakemlerimiz bizimle birlikte hareket edebilir ve maçlara geç başlama veya bir sonraki hafta tüm maçlara çıkmama gibi eylemler yapılabilirdi. Kısacası söz konusu karar birilerini mağdur etmeden alınabilirdi.

Futbol ailesi tüm paydaşlarıyla çok büyük ve güçlü bir ailedir. Bu aileden herhangi birinin zarar görmesi, ülke futbolunun zarar görmesi demektir. Bu bağlamda tüm kesimleri sağduyulu olmaya ve birlik beraberlik içerisinde bu oyunun güzelliklerini konuşmaya davet ediyoruz. Futbol için emek veren tüm kesimleri saygı ve sevgi ile kucaklar, “futbolcu” kelimesini kullanmaya utandığımız “futbol katili” şahsı bu eyleminden dolayı kınarız. KTFF Disiplin Kurulu’nun bu şahsa en ağır cezayı vereceğine olan inancımızın tam olduğunu bildirir talihsiz olayı yaşayan hakem kardeşimiz Mustafa Torun’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”

