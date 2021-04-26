Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek

Ersan Karataş, “KTFFbaşkanlığısüresi boyunca tüm kulüplere eşit durarak, adil bir yönetim sergileyen Hasan Sertoğlu'na desteğimiz tamdır.Kulüplere büyük önem veren Sertoğlu'na destek olarak futbolumuzu daha da ileriye taşıyacağız.” açıklamasını yaptı

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligin Başkent ekiplerinden Göçmenköy’ün başkanı Ersan Karataş, 5 Haziran’da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olağan genel kurulunda başkan adayı olacağını resmen açıklayan Hasan Sertoğlu’na destek vereceğini açıkladı.

Ersan Karataş’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığını2010 yılından bu yana yaklaşık 11 yıldır sürdüren Hasan Sertoğlu'na desteğimiz tamdır.

Çünkü Hasan Sertoğlu başkanlığısüreci boyunca tüm kulüplere eşit durarak, adil bir yönetim sergilemiştir. Kulüplere verdiği önemin yanı sıra dürüst duruşu, gençliğe verdiği değer ve futbolumuzuulaştırdığı nokta ortadadır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanıolarak kulüplerin varlığına büyük önem veren Hasan Sertoğlu'na biz kulüpler de destek olarak futbolumuzu daha da ileriye taşıyacağız.”



