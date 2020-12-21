Karataş: Sertoğlu kulüpleri kurtardı

Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, “Hasan Sertoğlu öngörüsünde haklı çıktı. Hasan Sertoğlu’nun tavrı sayesinde kulüpler batmaktan kurtuldu.” açıklamasını yaptı

Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, ülkemizde patlak veren korona virüs vakaları sonrasında sporun birçok branşında federasyonların faaliyetleri durdurma kararı alması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Ersan Karataş’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, yerel vakaların artacağı yönündeki öngörüde bulunmuş ve futbolun başlaması halinde durmak zorunda kalacağını söylemişti. Şimdi öngörüsünde ne kadar haklı olduğu görülüyor.

Hasan Sertoğlu’nun tavrı sayesinde kulüpler batmaktan kurtulmuştur. Son toplantıda kulüp başkanlarının 2020 – 2021 sezonunun iptal edilmesi ile ilgili onayı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun bu yönde karar alması, kulüpleri kurtardı. Bu nedenle de ben sayın başkana teşekkürlerimi iletirim.”

