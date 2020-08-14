Karataş kupa hedefiyle görevde

Göçmenköy olağan genel kurulu gerçekleştirilirken, yeniden kulüp başkanı seçilen Ersan Karataş, yeni sezonda hedefinin kulübe kupa getirmek olduğunu açıkladı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy kulübünün olağan genel kurulu dün kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

Arslan Bıçaklı’nın Divan Kurulu Başkanlığı yaptığı genel kurulda, Faaliyet Raporu ve Mali Rapor üyelerin oybirliği ile onaylandı.Tüzük Değişikliği önerisi gereken genel kurulun tarihinin Temmuz veya Ağustos ayında yapılması oylandı.Başkanlık tek başvuruyu yapan mevcut başkan Ersan Karataş üyelerin onayıyla yeniden kulüp başkanı seçildi. Kulüp ile adı özdeşleşen başkan Ersan Karataş, yeni sezonda en büyük hedefinin kulübe kupa getirmek olduğunu açıkladı.

Arslan Bıçaklı ve Ersan Karataş yaptıkları açıklamalarda; tamamlanan sezonda katkı veren herkese ve kulübün sponsoru Nicosia Group'a ve Direktörü Abdullah Uluçhan'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

