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Karaoğlanoğlu'nda vefa gecesi

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Karaoğlanoğlu'nda yönetim kurulu bir vefa gecesi düzenleyerek kulübe hizmet edenlere teşekkür belgesi takdim etti

Karaoğlanoğlu'nda vefa gecesi
Karaoğlanoğlu'nda Hüseyin Kayımzade başkanlığındaki yönetim kurulu bir vefa gecesi düzenleyerek kulübe hizmet edenlere teşekkür belgesi takdim etti.
Teşekkür belgesi alanlardan olan başarılı teknik adam Rıza Erseven gece ile ilgili paylaşımında şunları yazdı:
"Karaoğlanoğlu Spor Kulübünde hem futbolcu olarak forma giymekten hem de antrenör olarak görev yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Güzel günler ve zamanlar geçirdik.
Verdiğimiz emek ve hizmetlerden dolayı bizleri hatırlayıp davet eden ve bizleri teşekkür belgesi ile onure eden Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanımız Hüseyin Kayımzade ve yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım."
 
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