banner913
banner932
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
5 0
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
49 0
 
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
26 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
30 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
27 0
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti
33 0
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
23 0
banner1032

Karaoğlanoğlu'nda Başkan Murat Borucu

banner1020

banner1045
Karaoğlanoğlu'nda Başkan Murat Borucu
banner971
Karaoğlanoğlu Spor Kulübünün yapılan olağan üstü genel kurulunda tek başkan adayı olarak giren Murat Borucu kulübün yeni başkanı oldu.
Kulübün her biriminde görev yapan Murat Borucu başkanlık döneminde ilk önceliğinin iyi bir takım kurarak bu sezon çok zor olacak BTM 1. liginde iyi bir performans sergilemek olduğunu hedef belirlediğini açıkladı.
Genç başkan sonraki hedefinin tesisleşme yaparak kulübün sabit gelirlerini artırmak olduğu belirtirken alt yapının da faal bir şekilde çalışmalara devam ederek büyümeye devam edeceğini açıkladı.
Murat Borucu’nun yönetiminin görev dağılımı Pazartesi yapılacak toplantıda belirlenecek..
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.