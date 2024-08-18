Karaoğlanoğlu'nda Başkan Murat Borucu

Karaoğlanoğlu Spor Kulübünün yapılan olağan üstü genel kurulunda tek başkan adayı olarak giren Murat Borucu kulübün yeni başkanı oldu.

Kulübün her biriminde görev yapan Murat Borucu başkanlık döneminde ilk önceliğinin iyi bir takım kurarak bu sezon çok zor olacak BTM 1. liginde iyi bir performans sergilemek olduğunu hedef belirlediğini açıkladı.

Genç başkan sonraki hedefinin tesisleşme yaparak kulübün sabit gelirlerini artırmak olduğu belirtirken alt yapının da faal bir şekilde çalışmalara devam ederek büyümeye devam edeceğini açıkladı.

Murat Borucu’nun yönetiminin görev dağılımı Pazartesi yapılacak toplantıda belirlenecek..

