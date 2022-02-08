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Karan Sönmez Paşa yıldızlaştı

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Karan Sönmez Paşa yıldızlaştı
Necati KÜLAHLILAR
Turkcell U15 Ligi’nde dün Yenicami ile Çetinkaya U15 takımları arasında oynanan karşılaşmada Karan Sönmez Paşa tam altı gol atarak Yenicami takımının 9-1skorla galip gelmesinde büyük pay sahibi oldu. Yenicami U15 takımının en gölcü futbolcusu olan Karan gelecek için umut vaad ediyor.
 
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