Karan Sönmez Paşa yıldızlaştı

Necati KÜLAHLILAR

Turkcell U15 Ligi’nde dün Yenicami ile Çetinkaya U15 takımları arasında oynanan karşılaşmada Karan Sönmez Paşa tam altı gol atarak Yenicami takımının 9-1skorla galip gelmesinde büyük pay sahibi oldu. Yenicami U15 takımının en gölcü futbolcusu olan Karan gelecek için umut vaad ediyor.

