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Karaman, görevinden istifa etti

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman istifa ederek görevinden ayrıldı

Karaman, görevinden istifa etti
14 Temmuz 2020 Salı 23:09

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada Ünal Karaman'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ünal Karaman, sezona başladığı Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'da göreve başladı.

Ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz ekibi, Karaman yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Ünal Karaman konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor’a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz.

Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla.''

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