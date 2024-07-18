Karagümrük’e Kıbrıslı Türk golcü

Ülkemizin başarılı futbolcularından olan ve futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Ahmet Sivri’nin yeni takımı belli oldu.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de Play-Off oynayan İskenderunspor’da 35 maçta 10 gol atıp 8 asist yapan Ahmet Sivri, yeni sezonda ağları Karagümrük için havalandıracak.

1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da dünyaya gözlerini açan Ahmet Sivri, altyapısından yetiştiği ada kulübü Yenicami Ağdelen’de A Takıma kadar yükseldi. Kıbrıs kariyerinde 169 maçta 164 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken 2017-18 sezonu başında transfer olduğu Galatasaray’la profesyonelliğe ilk adımını attı. Akabinde Sancaktepe FK, Ankara Demirspor ve İskenderunspor’da top koşturdu.

Türkiye’de 135’i 2. Lig, 7’si Türkiye Kupası, 60’ı U21 Ligi, 12’si U19 Elit Akademi Ligi olmak üzere çıktığı 214 maçta 63 gol attı. Ayrıca iki kez U19 Milli Takımımızın formasını giydi.

