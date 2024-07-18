banner913
banner932
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
20 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
20 0
 
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
29 0
59 plaj mükemmel çıktı
59 plaj mükemmel çıktı
37 0
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
30 0
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
33 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
50 0
banner1032

Karagümrük’e Kıbrıslı Türk golcü

banner1020

banner974
Karagümrük’e Kıbrıslı Türk golcü
banner971
Ülkemizin başarılı futbolcularından olan ve futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Ahmet Sivri’nin yeni takımı belli oldu.
Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de Play-Off oynayan İskenderunspor’da 35 maçta 10 gol atıp 8 asist yapan Ahmet Sivri, yeni sezonda ağları Karagümrük için havalandıracak.
1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da dünyaya gözlerini açan Ahmet Sivri, altyapısından yetiştiği ada kulübü Yenicami Ağdelen’de A Takıma kadar yükseldi. Kıbrıs kariyerinde 169 maçta 164 gol atarak dikkatleri üzerine çekerken 2017-18 sezonu başında transfer olduğu Galatasaray’la profesyonelliğe ilk adımını attı. Akabinde Sancaktepe FK, Ankara Demirspor ve İskenderunspor’da top koşturdu.
Türkiye’de 135’i 2. Lig, 7’si Türkiye Kupası, 60’ı U21 Ligi, 12’si U19 Elit Akademi Ligi olmak üzere çıktığı 214 maçta 63 gol attı. Ayrıca iki kez U19 Milli Takımımızın formasını giydi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.