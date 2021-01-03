Karagümrük'ün 17 maçlık serisi sona erdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında zorlu Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Bodo mavililere galibiyeti getiren goller 46. dakikada Anthony Nwakaeme ve 81. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi.
Karagümrük'ün maçtaki tek golünü 70. dakikada Jure Balkovec kaydetti.
Geçen hafta Galatasaray'a yenilerek 7 maçlık serisi sona eren Trabzonspor bu galibiyetle puanını 23'e çıkardı. 2 maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
Bordo-mavililer gelecek hafta evinde Göztepe'yi konuk ederken, Fatih Karagümrük deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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