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Karagümrük, Giresun'dan puanla döndü

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Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi

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Karagümrük, Giresun'dan puanla döndü
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Giresunspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maçla birlikte başladı.

Maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Giresunspor maçta 20. dakikada Riad Bajic'in penaltısı ve 39. dakikasında Borja Sainz'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı.

Fatih Karagümrük 45. dakikada Levent Mercan'la skoru 2-1'e getirdi ve devre arasına bu sonuçla gidildi. 57. dakikada Fabio Borini'nin penaltı golüyle 2-0'dan skor 2-2'ye gelmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük puanını 30'a yükseltti. Giresunspor ise puanını 23 yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Giresunspor ise aynı haftayı BAY geçecek.

Diagne dalya yaptı

Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki 100. maçına bugün Giresunspor karşısında çıktı.

Yenilmezlik serisi 9 maç

Fatih Karagümrük bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Karagümrük bu süreçte 4 galibiyet ve 5 beraberlik aldı

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