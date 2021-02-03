banner583
banner590
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
26 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
128 0
 
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
21 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
23 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
23 0
AB’den iki devlet formülüne ret
AB’den iki devlet formülüne ret
21 0
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
Mutasyonlu virüs gelmiş olabilir
29 0
banner529
banner570

Karagümrük, Gaziantep'i eli boş gönderdi

banner476

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti

Karagümrük, Gaziantep'i eli boş gönderdi
banner601
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 86 Vato Arveladze), Ndao (Dk. 78 Emre Çolak), Castro (Dk. 57 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Salibur), Ademi (Dk. 77 Sobiech)
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başacıkoğlu), Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Morais), Jefferson (Dk. 65 Andre), Rashid (Dk. 84 Sousa), Maxim, Mirallas, Dicko (Dk. 46 Kenan Özer)
Goller: Dk. 58 Ndao, Dk. 64 Borini (Fatih Karagümrük)
 
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki oynanan karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren goller 58'de Alassane Ndao ve 64'te Fabio Borini'den geldi.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük ligde puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep FK 35 puanda kaldı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.