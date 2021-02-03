Karagümrük, Gaziantep'i eli boş gönderdi

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 86 Vato Arveladze), Ndao (Dk. 78 Emre Çolak), Castro (Dk. 57 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Salibur), Ademi (Dk. 77 Sobiech)
Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başacıkoğlu), Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Morais), Jefferson (Dk. 65 Andre), Rashid (Dk. 84 Sousa), Maxim, Mirallas, Dicko (Dk. 46 Kenan Özer)
Goller: Dk. 58 Ndao, Dk. 64 Borini (Fatih Karagümrük)
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki oynanan karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren goller 58'de Alassane Ndao ve 64'te Fabio Borini'den geldi.
Bu sonuçla Fatih Karagümrük ligde puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep FK 35 puanda kaldı.
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