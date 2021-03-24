Karadeniz’de çimlendirme çalışmaları hızlandı

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünün saha zeminini çim yapma çalışmaları yeniden başladı.
Pandemi şartları nedeniyle zaman zaman ara verilen çimlendirme çalışmalarında sulama sistemi kurulduktan sonra kumlama çalışması yapılmıştı.
Kumlama işlemi sonrasında sahanın kumunu temizleme çalışmalarına başlandı. İskele Belediyesi destekleriyle başlanan çalışmalar sonrasında çim ekimine başlanacak.
Metin Genç başkanlığındaki Karadeniz 61 Spor Kulübü yönetimi, Nisan ayında çim ekimine başlamayı hedefliyor.
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