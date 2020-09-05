Karadeniz kısa kesti

Richard BEALE
BTM İkinci Lig İkinci Grupta namağlup ve puan kayıpsız liderliğini sürdüren Karadeniz 61, Civisil engelini de 3-1 ile geçti.
Cumhuriyet Stadında Ferhat Tuna’nın yönettiği maça Civisil daha iyi başladı. Reşat ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip karşısında Karadeniz 61, devrenin son anında Mehmet Turgut ile 1-1’i buldu.
İkinci devrede daha etkili oynayan ve oyun planını değişen Karadeniz 61, ilk 5 dakikada Koray Keleş ve Mehmet Turgut ile goller bulup skoru 1-3 yaptı. Maçta başka gol olmayınca lider kayıpsız yoluna devam etti.
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