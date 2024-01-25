Karadeniz derbisi Çaykur Rizespor'un

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerek Karadeniz derbisinden 3 puanla ayrıldı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+3 Halil İbrahim Pehlivan), Benhur Keser (Dk.85 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk.72 Minchev), Gaich

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk.23 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic (Dk.81 Fernandes), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

Gol: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)



Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 78. dakikada Varesanovic attı.

Trabzonspor bu yenilgi ile 37 puanda kaldı. Rize ekibi ise puanını 35'e yükseltti.