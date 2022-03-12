Karadeniz'de dört dörtlük "Fırtına"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 yenen lider Trabzonspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Bordo-mavililerde Abdülkadir 2 gol, Nwakaeme 1 gol ve 1 asist, Edin Visca ise 2 asistle maça damga vurdu

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında küme düşme hattındaki Göztepe'yi konuk etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Göztepe, 31. dakikada Halil Akbupar ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor, bu gole hemen yanıt verdi. 34. dakikada sahneye çıkan Nwakaeme, skoru eşitledi: 1-1

Abdülkadir Ömür, 37. dakikada Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Konuk Göztepe, Soner Aydoğdu ile 43. dakikada mücadeleye yeniden denge getirdi: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye "fırtına" gibi başlayan Trabzonspor, 49. dakikafa Djaniny ile yeniden öne geçti: 3-2

Abdülkadir Ömür, 54'te kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti: 4-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla iç sahadaki yenilmezliğini sürdüren ve puanını 70'e çıkaran bordo-mavili ekip, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Trabzonspor, maç fazlasıyla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor arasındaki puan farkını da 18'e çıkardı.

Bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür 2 gol, Nwakaeme 1 gol ve 1 asist, Edin Visca ise 2 asistle mücadelede öne çıkan isimler oldu.

Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe ise kötü gidişi durduramadı. Üst üste 6. karşılaşmadan mağlup ayrılan İzmir ekibi, 27 puanla küme düşme hattında kaldı.