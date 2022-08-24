Karadeniz 61’in genç yıldızı Trabzonspor alt yapısına seçildi

Trabzonspor alt yapı seçmelerine katılan Rıfat Salih Dursun, burada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Trabzonspor alt yapı seçmelerinde 1 gol 1 asistle oynayan Rıfat Salih Dursun’un deneme süreci devam ediyor. Futbolcunun kulübü Kaplıca Karadeniz 61, futbolcusuna başarılar dileyip Trabzonspor alt yapısına seçilmesini temenni etti.

