Karadeniz 61’in genç yıldızı Trabzonspor alt yapısına seçildi

Trabzonspor alt yapı seçmelerine katılan Rıfat Salih Dursun, burada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Trabzonspor alt yapı seçmelerinde 1 gol 1 asistle oynayan Rıfat Salih Dursun’un deneme süreci devam ediyor. Futbolcunun kulübü Kaplıca Karadeniz 61, futbolcusuna başarılar dileyip Trabzonspor alt yapısına seçilmesini temenni etti.
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