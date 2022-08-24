banner762
banner815
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
29 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
46 0
 
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
32 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
24 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
12 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
31 0
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
22 0
banner797

Karadeniz 61’in genç yıldızı Trabzonspor alt yapısına seçildi

banner476

banner825
Karadeniz 61’in genç yıldızı Trabzonspor alt yapısına seçildi
Trabzonspor alt yapı seçmelerine katılan Rıfat Salih Dursun, burada sergilediği performansla dikkat çekiyor. Trabzonspor alt yapı seçmelerinde 1 gol 1 asistle oynayan Rıfat Salih Dursun’un deneme süreci devam ediyor. Futbolcunun kulübü Kaplıca Karadeniz 61, futbolcusuna başarılar dileyip Trabzonspor alt yapısına seçilmesini temenni etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.