Karadeniz 61, Spor Dairesine tepkili

Karadeniz 61 Spor Birliği’nin sahasındaki çimlendirme çalışmaları devam ederken, Spor Dairesinin kulübe çalışmalarında katkı yapmamasına, tepki gösterildi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Birliği’nin sahasındaki çimlendirme çalışmaları devam ediyor.

Kaplıca Sahasına taşınan kumlar da saha zeminine dağıtılmaya başlanırken, özellikle Spor Dairesinin kulübe çalışmalarında katkı yapmamasına sitem eden Karadeniz 61 Spor Birliği’nden şu açıklama yapıldı:

“Bu zamana kadar kapısına gidip veya arayarak yardım istediğimiz ve destek verenlere çok teşekkür ederiz.

Başta bölgemize özelde Kaplıca köyüne futbol turizmine ve gençliğin çim saha hayaline adım adım yaklaşıyoruz. Bize yapılan her kuruşta bu sahada emekleri olanlara selam olsun. Ama kapısına gittiğimiz Spor Dairesine veya arayarak yardım istediğimiz birçok iş adamından aldığımız sözlerini tutmayan ve bize değer vermeyenleri de biliyoruz.

Gerçekten biraz destek vermek bu kadar zormuydu? Sizler için küçük bedeller bizim için çok büyük işlere imza atmamızı sağlayacaktı. Halen daha maddi desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Umarız ilerleyen günlerde destek verenler devam eder.”

