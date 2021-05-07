Karadeniz 61 alt yapıya yatırım yapıyor

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün alt yapı takımının çalışmalarına hız verdi.

Kaplıca Sahasını 1 hafta içerisinde çim ekmeyi hedefleyen Karadeniz 61 Spor Kulübü yönetimi, futbolcu alt yapısını oluşturmayı hedefliyor. Bakanlar Kurulunun antrenman izni vermesinden sonra yeniden antrenmanlara başlayan Karadeniz 61 alt yapısı, halı saha ve sentetik sahada antrenman ve hazırlık maçları yapıyor.



