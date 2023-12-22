Karadağ’da, ‘Oyna GG’ sesleri

Süper Ligde orta sıralarda kendilerine yer edinmek isteyen Lefke ile CB Gençlik Gücü arasında Lefke Karadağ’da oynanan karşılaşmayı konuk Gençlik Gücü 3 – 0 kazanarak rahat bir nefes aldı

Stat: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Berk Bağrıkara

Lefke: İrfan Özbay, Yakup, Kemal, Issa Constantinides, Kaan, Berk Öreç

(Dk.46 Nevzat)(Dk.71 Erkan), Arda Karanfiloğlu, Serge Abaka Armstrong Chidi, Gökhan, Tahsin Ergel (Dk.46 Yılmaz).

CB Gençlik Gücü: Emre Nalbant, Turgut Kaan, Necati, Ümitcan, Rifat, Ali Akbulut

Muhammet Nazik (Dk.65 Kaan), Abu Dumbuya, İbrahim Köse, Hasan, Peter Ebi

Goller: Dk.3 Ali Akbulut, Dk.37 ve 47 İbrahim Köse (CB Gençlik Gücü)



AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Lefke ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’ndaki mücadele 3-0’lık Gençlik Gücü üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ali Akbulut, 37 ve 47. dakikalarda İbrahim Köse kaydetti. Saat 19.00’da başlaması planlanan karşılaşma ışıklandırma sistemindeki arıza nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı.

Bu sonucun ardından Gençlik Gücü puanını 19 yaparken Lefke 17 puanda kaldı. İlk yarının son haftası olan 15’inci haftada Lefke, Miracle Karşıyaka’ya konuk olacak. China Bazaar Gençlik Gücü ise Türk Ocağı’nı konuk edecek.

