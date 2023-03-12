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Karadağ’da gol sesi çıkmadı

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Aksa Süper Lig’de hedefi olmayan Lefke ile play-out korkusu yaşamak istemeyen meri A. Yeşilova arasında Lefke Karadağ’da oynanan mücadele başladığı gibi golsüz tamamlandı

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Karadağ’da gol sesi çıkmadı
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STAT: 16 Ağustos Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Berk Bağrıkar, Rıdvan Çetinkaya
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Kaan, Okan, Mustafa , Yılmaz Şipal (Yılmaz Çetin), Chibuzor (Arda Karanfioğlu), Amstrong,  Behiç (Yakup Esmerarslan), Aziz
Merit A. Yeşilova : Kemal Molla, Memduh, Mehmet, Billy Mehmet, Mejdi Direniş, Fidelis, Selçuk, Cemal Yaşınses(Ekrem Madenci), Gökhan, Güvenç (Mehmet Kum), Fatih
 
AKSA Süper Lig’in 20’nci haftasında ligin batı ekiplerinden Lefke, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti, karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
Maçın ardından Lefke puanını 32, Merit Alsancak Yeşilova da puanını 21’e yükseltti.
Lefke, ligin 21’inci haftasında Türk Ocağı’na konuk olacak, Merit Alsancak Yeşilova ise ligin güçlü ekiplerinden Cihangir’i ağırlayacak.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 19 17 1 1 58 16 42 52
2. Cihangir GSK 20 15 3 2 48 23 25 48
3. Yenicami AK 20 11 6 3 42 28 14 39
4. Mesarya SK 19 11 5 3 36 17 19 38
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 20 10 6 4 31 23 8 36
6. Doğan Türk Birliği 19 9 5 5 43 22 21 32
7. Lefke TSK 20 9 5 6 25 19 6 32
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 20 5 6 9 26 40 -14 21
9. Küçük Kaymaklı TSK 19 6 2 11 26 37 -11 20
10. Türk Ocağı Limasol 20 5 2 13 21 30 -9 17
11. Çetinkaya TSK 20 4 4 12 18 41 -23 16
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 19 3 5 11 21 39 -18 14
13. Göçmenköy İYSK 19 3 5 11 25 47 -22 14
14. Hamitköy ŞHSK 20 3 2 15 18 39 -21 11
15. Gönyeli SK 19 2 3 14 21 55 -34 9
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