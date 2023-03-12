Karadağ’da gol sesi çıkmadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Berk Bağrıkar, Rıdvan Çetinkaya
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Kaan, Okan, Mustafa , Yılmaz Şipal (Yılmaz Çetin), Chibuzor (Arda Karanfioğlu), Amstrong, Behiç (Yakup Esmerarslan), Aziz
Merit A. Yeşilova : Kemal Molla, Memduh, Mehmet, Billy Mehmet, Mejdi Direniş, Fidelis, Selçuk, Cemal Yaşınses(Ekrem Madenci), Gökhan, Güvenç (Mehmet Kum), Fatih
AKSA Süper Lig’in 20’nci haftasında ligin batı ekiplerinden Lefke, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti, karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
Maçın ardından Lefke puanını 32, Merit Alsancak Yeşilova da puanını 21’e yükseltti.
Lefke, ligin 21’inci haftasında Türk Ocağı’na konuk olacak, Merit Alsancak Yeşilova ise ligin güçlü ekiplerinden Cihangir’i ağırlayacak.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|19
|17
|1
|1
|58
|16
|42
|52
|2.
|Cihangir GSK
|20
|15
|3
|2
|48
|23
|25
|48
|3.
|Yenicami AK
|20
|11
|6
|3
|42
|28
|14
|39
|4.
|Mesarya SK
|19
|11
|5
|3
|36
|17
|19
|38
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|20
|10
|6
|4
|31
|23
|8
|36
|6.
|Doğan Türk Birliği
|19
|9
|5
|5
|43
|22
|21
|32
|7.
|Lefke TSK
|20
|9
|5
|6
|25
|19
|6
|32
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|20
|5
|6
|9
|26
|40
|-14
|21
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|19
|6
|2
|11
|26
|37
|-11
|20
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|20
|5
|2
|13
|21
|30
|-9
|17
|11.
|Çetinkaya TSK
|20
|4
|4
|12
|18
|41
|-23
|16
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|19
|3
|5
|11
|21
|39
|-18
|14
|13.
|Göçmenköy İYSK
|19
|3
|5
|11
|25
|47
|-22
|14
|14.
|Hamitköy ŞHSK
|20
|3
|2
|15
|18
|39
|-21
|11
|15.
|Gönyeli SK
|19
|2
|3
|14
|21
|55
|-34
|9