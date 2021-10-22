Karadağ’da, Binatlı’nın gecesi karardı

AKSA Süper Lig’in 6. haftasının açılış maçında 16 Ağustos Stadında Lefke, konuk ettiği Binatlı’yı 3-1 mağlup etti.
Osman Özpaşa'nın yönettiği maça etkili başlayan Lefke, ilk devreyi Herman ve Semih Ünaldı'nın golleriyle 2 - 0 önde tamamladı. İkinci devreye de etkili başlayan Lefke, 48'de Yılmaz Şipal'ın golüyle skor 3 - 0 öne geçti. 3 - 0'dan sonra oyunu rölantiye alan Lefke karşısında Binatlı, İsmail Kone'nin penaltı golüyle skoru 3 - 1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3 - 1 sona erdi.
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