Karadağ’da, Binatlı’nın gecesi karardı

AKSA Süper Lig’in 6. haftasının açılış maçında 16 Ağustos Stadında Lefke, konuk ettiği Binatlı’yı 3-1 mağlup etti.

Osman Özpaşa'nın yönettiği maça etkili başlayan Lefke, ilk devreyi Herman ve Semih Ünaldı'nın golleriyle 2 - 0 önde tamamladı. İkinci devreye de etkili başlayan Lefke, 48'de Yılmaz Şipal'ın golüyle skor 3 - 0 öne geçti. 3 - 0'dan sonra oyunu rölantiye alan Lefke karşısında Binatlı, İsmail Kone'nin penaltı golüyle skoru 3 - 1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3 - 1 sona erdi.



