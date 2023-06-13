Karadağ, Trabzonspor’da Futbol Antrenörü olarak staj yapacak

Süper Lig ekibi Merit Alsancak Yeşilova antrenörlerinden Irmak Karadağ yeni sezonda Trabzonspor’da Futbol Antrenörü olarak staj yapmaya hak kazandı.

Başarılı antrenör haberi sosyal medya üzerinden şöyle duyurdu:

“İnanmak Başarmanın Yarısıdır.

Ben önce bu yola çıkarken kendime çok inandım ve hayalim için çok çalıştım. Binlerce arkadaşımızın hayali olan bu şansı yakalayarak yeni sezonda Trabzonspor’da Futbol Antrenörü olarak staj yapmaya hak kazandım.

Bu süreçte en büyük destekcilerim Eşime, Oğluma ve aileme, Girne American Üniversitesinde bana eğitim veren bana inanan yanımda olan tüm hocalarıma, Görev Aldığım Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü yöneticilerine ve değerli hocalarıma, Trabzon’daki Aile Dostlarıma ve Trabzonspor Kulübüne bana bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum.”



