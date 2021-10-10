Karadağ geçit vermiyor

Karadağ’da Lefke iki kez geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini aldı. Mağusa Türk Gücü ise ikinci kez mağlup olarak zirve yarışında bir yara daha aldı

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar, Hüseyin Özaşık

Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım (Dk.81 Berk), Kemal (Dk.88 Batılay), Semih, Yılmaz, Hermann, Mustafa, Armstrong, Mehmet Toros (Dk.79 Yılmaz Çetin)3, Kaan, Rahmi

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur (Dk.77 Arif), Mehmet Gürlü (Dk.61 Uvanç), Halil, Yusuf, Adil, Mehmet Erol, Kossi (Dk.58 Şenol), Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Emre Özsin

Goller: 13. Ve 59.Dk Kasım, 46.Dk Rahmi (Lefke)- 11.ve 22.Dk Kossi (MTG)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligde çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde Lefke, iki kez geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü 3-2 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Kaan Savaşkan defanstaki futbolu ile takımı adına günün en iyisi oldu. Mağusa Türk Gücü ise ikinci mağlubiyetini alıp 4 puanda kaldı.

Mağusa Türk Gücü’nün golleri 11 ve 22’de Kossi’den gelirken, Lefke’nin golleri 13 ve 59’da Kasım 46’da ise Rahmi‘den geldi.



