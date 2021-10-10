banner583
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
31 0
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
32 0
 
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
35 0
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
426 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
105 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
56 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
70 0
banner661

Karadağ geçit vermiyor

banner476

Karadağ’da Lefke iki kez geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini aldı. Mağusa Türk Gücü ise ikinci kez mağlup olarak zirve yarışında bir yara daha aldı

banner714
Karadağ geçit vermiyor
Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar, Hüseyin Özaşık
Lefke:  Mehmet Özeralp, Kasım (Dk.81 Berk), Kemal (Dk.88 Batılay), Semih, Yılmaz, Hermann, Mustafa, Armstrong, Mehmet Toros (Dk.79 Yılmaz Çetin)3, Kaan, Rahmi
Mağusa Türk Gücü:  Ufuk, Uğur (Dk.77 Arif), Mehmet Gürlü (Dk.61 Uvanç), Halil, Yusuf, Adil, Mehmet Erol, Kossi (Dk.58 Şenol), Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Emre Özsin
Goller: 13. Ve 59.Dk Kasım, 46.Dk Rahmi (Lefke)- 11.ve 22.Dk Kossi (MTG)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde Lefke, iki kez geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü 3-2 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Kaan Savaşkan defanstaki futbolu ile takımı adına günün en iyisi oldu. Mağusa Türk Gücü ise ikinci mağlubiyetini alıp 4 puanda kaldı.
Mağusa Türk Gücü’nün golleri 11 ve 22’de Kossi’den gelirken, Lefke’nin golleri 13 ve 59’da Kasım 46’da ise Rahmi‘den geldi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.