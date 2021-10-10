Karadağ geçit vermiyor

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar, Hüseyin Özaşık
Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım (Dk.81 Berk), Kemal (Dk.88 Batılay), Semih, Yılmaz, Hermann, Mustafa, Armstrong, Mehmet Toros (Dk.79 Yılmaz Çetin)3, Kaan, Rahmi
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur (Dk.77 Arif), Mehmet Gürlü (Dk.61 Uvanç), Halil, Yusuf, Adil, Mehmet Erol, Kossi (Dk.58 Şenol), Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Emre Özsin
Goller: 13. Ve 59.Dk Kasım, 46.Dk Rahmi (Lefke)- 11.ve 22.Dk Kossi (MTG)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde Lefke, iki kez geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü 3-2 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Kaan Savaşkan defanstaki futbolu ile takımı adına günün en iyisi oldu. Mağusa Türk Gücü ise ikinci mağlubiyetini alıp 4 puanda kaldı.
Mağusa Türk Gücü’nün golleri 11 ve 22’de Kossi’den gelirken, Lefke’nin golleri 13 ve 59’da Kasım 46’da ise Rahmi‘den geldi.
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