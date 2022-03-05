Karabükspor küme düştü, başkan helva dağıttı

9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'da başkan Mehmet Yüksel, tarihi başarıları bulunan kulübün çöküşünün ardından helva dağıttı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçileri tarafından 1969 yılında kurulan ve Türkiye'yi Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı da yakalayan Kardemir Karabükspor'un, 'mavi ateşi' söndü.

Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine gelirken, profesyonel lige de veda etti. TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında sahasında konuk ettiği Kırıkkalespor’a 5-0 mağlup olan Karabükspor’un Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonu takımın helvasını dağıttı. Maçın ardından açıklama yapan başkanı Mehmet Yüksel, ligin bitimine 9 hafta kala takımın amatör lige düştüğünü söyleyerek, gerçek taraftarlardan özür diledi.

"Bugün helva dağıtıyoruz, ölünün arkasından helva yenir"

Kırmızı-mavili takımın başkanı Mehmet Yüksel, kulübün farklı olaylar sonrası bu duruma düştüğünü ifade ederek, "Bazı şeyleri konuştukça biz suçlu duruma düşüyoruz. Bugün bizim öldüğümüz gün. Bu işin arkasında her zaman söylüyorum, siyasiler var. Onlara da kına yaptırdım ve gönderdim. Bugün de helva dağıtıyoruz. Ölünün arkasından helva yenir. Karabükspor bundan sonra süper lig veya profesyonel liglerde olma şansı mümkün olmadığını görüyorum. Burada şu ana kadar en son başkan benim ve seçilerek geldim. Bundan önceki yönetimlerde 53 yıllık tarihinde hep siyasiler yapmış ve onlar getirmişler, arkalarında da durmamışlar. Bizim zamanımızda bizim arkamızda hiç durmadılar. Mahkemelik konular var ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Yönetimi toplayıp karar vereceğiz, devam mı ederiz, bırakır mıyız diye. 9 haftamız var ve bu maçlara çıkıp takımı sonuna kadar getireceğiz. Karabükspor kesin olarak artık düştü ve BAL liginde oynayacak. Bizle mi gider başkasıyla mı gider derneğin vereceği bir karar. İstifa gibi bir şeyimiz yok. Taraftarımız haklı olarak tepkili, haksız oldukları yer de var. Maçlarımıza niye gelmediler" şeklinde konuştu.

Takımın buralara kadar getirilmeyeceğini asıl amacın devam eden davaların düşürülmesi olduğunu da iddia eden Yüksel, Karabükspor’un bugün itibari ile vefat ettiğini söyleyerek helva dağıttı.