Karabıyıklı:Duyguların tarifi bazen anlatılamaz

Pergama Spor Derneği, 8 yıl aradan sonra liglere başlamanın mutluluğunu yaşarken, Çayönü ile oynanan ilk resmi maç sonrasında başkan Mehmet İmam Karabıyıklı mutluluğunu, “Duyguların tarifi bazen anlatılamaz.” sözlerle anlattı

Pergama Spor Derneği, 8 yıl aradan sonra liglere başlamanın mutluluğunu yaşarken, Çayönü ile oynanan ilk resmi maç sonrasında başkan Mehmet İmam Karabıyıklı bir açıklama yaptı.

2-1 kaybedilen Çayönü maçından sonra açıklama yapan başkan Mehmet İmam Karabıyıklı şunları söyledi:

“Duyguların tarifi bazen anlatılamaz.Sözlerime nasıl başlayacağımı bilemedim. Değerli Pergama Spor Derneği taraftarları ve oyuncuları, tribüne gelerek yanımızda olan tümPergamalılar’a minnettarım.Sahada iyi bir oyun sergileyip şansızlıklarla karşılaşsakda tüm hepinizin yüreğine sağlık. Pergama Spor Derneği 14 Kasım 2019 yılında kurulduğunda, bütçesi, futbolcusu olmayan üzerinde mağduriyetlerden oluşan borçlar vardı.Ama gün itibari ile derneğimiz 23 bonservisli ve 5 kiralık oyuncu iyi bir bütçesi taraftarı olan bir dernek haline geldi ve hiçbir borcu bulunmamaktadır.

En önemli kazançlarımızdan birisi ise bize güvenip maça gelen taraftarlarımızınolmasıdır. Sahada her gün akşamüzeri 30 civarı çocuğun futbol için forma terletmesi var.İleriki dönemde alt yapımızı sağlama alacağımız gençlerimiz var. Tüm bu emekleri takımın en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Sıradaki projemiz kulüplokalimiz olacak.Gençlerimizi bir çatı altına toplayıp eski günlerdeki nostaljileri yeniden yaşayacağız.

Maddi manevi yanımızda olan taraflarmıza, sponsorlamıza teşekkürlerimizi sunarım.Ayrıca teknik ekibimize, ilk baştan beri beraber yürüdüğümüz yönetim kuruluna çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Sizlere birde özür borcum vardır.Maç heyecanından agresif davranış sergilediysem özür dilerim. İyiki varsınız, hakkınız asla ödenmez.”



